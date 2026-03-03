В России осваивают биопечать

Какие биопринтеры и с какой целью собрали в Университете МИСИС - так, что их "плотность на квадратный метр" бьет все рекорды? Где нашел применение созданный тут же "тканевый пистолет"? И насколько хорошо защищены авторские права на такие инновационные разработки?

© Российская Газета

На полях Форума будущих технологий, который 25-26 февраля проходил в Москве, прямой видеокомментарий "Российской газете" дал первый проректор Университета науки и технологий МИСИС Сергей Салихов.

По его словам, биопечать in situ, то есть вживую, прямо на пациенте - уже не фантазия, а запатентованный в России метод и клиническая практика.

Для тех, кто слышит об этом впервые, поясним. Разработанная учеными и специалистами МИСИС роботическая система биопечати in situ предусматривает непосредственное воздействие на тело пациента. В качестве биоматериала используется гидрогель с добавлением клеток пациента, факторов роста и других элементов.

Где и для каких случаев ее можно применять? Для пациентов с поверхностными дефектами кожи, а также при глубоких повреждениях кожи и подкожных тканей, которые не заживают под воздействием стандартных приемов.

Что еще важно - использование в такой системе робота-манипулятора позволяет осуществлять биопечать на криволинейных поверхностях с адаптацией под дыхание пациента.

- Сейчас запущена процедура регистрации этого устройства, - поделился Сергей Селихов. - Самое интересное, что такие биопринтеры - полностью российская разработка. Она выполнена нами совместно с отечественной компанией, которая входит в госкорпорацию "Ростех". Вся мехатроника принтерная - от них. А головка биологическая, материаловедческая часть - это сделано в МиСИС.

Такие принтеры уже изготовлены и работают в Сеченовском университете в Москве, а также в Самарском государственном медицинском университете. В общей для всех целью - ускорить внедрение перспективного метода в клиническую практику.

Как это произошло с ранее созданным в МИСИС "тканевым пистолетом". Его используют для обработки раневых дефектов, чтобы ускорить регенеративные процессы (а попросту - заживление) при поверхностных ранениях, включая ожоги второй и третьей степени, инфицированные раны, а также раны с болевым синдромом.

- Это носимое устройство - в отличие от систем биопечати in situ, - подчеркyл различие Сергей Селихов.

И у него своя ниша, в том числе ускорение медицинской помощи на этапах эвакуации раненых, что востребовано и в зоне СВО, и в обыденной жизни, если речь о труднодоступных и удаленных районах.