Выявлен регион мозга, связанный с развитием алкоголизма

Европейские нейрофизиологи выяснили, что один из регионов островковой коры мозга играет ключевую роль в формировании поведенческих реакций, которые заставляют индивида делать выбор в пользу алкоголя, а не других источников позитивных ощущений. Об этом сообщила пресс-служба Нейрофизиологического общества США (SfN).

"Проведенные учеными опыты показали, что данная часть коры в мозге крыс была более активна при употреблении ими алкоголя, чем во время социального поведения животных. Построенная на базе этих наблюдений математическая модель при этом указывает на то, что уровень активности нейронов в островковой коре отражал то, как быстро животные делали выбор в пользу алкоголя вместо контакта с сородичами после развития у них зависимости", - говорится в сообщении.

Это открытие совершила группа европейских нейрофизиологов под руководством доцента Амстердамского университета (Нидерланды) Натана Маршана при изучении механизмов развития алкогольной зависимости, а также появления неудержимой тяги к спиртному в ущерб социальным взаимодействиям и другим источникам позитивных ощущений.

Два года назад ученые обнаружили, что такие перемены в поведении характерны не только для людей-алкоголиков, но и грызунов. Это позволило им детально изучить механизмы развития этого нарушения поведения, для чего ученые особым образом модифицировали нервные клетки в островковой коре (регионе мозга, который уже связывался с развитием алкогольной зависимости) и заставили ее нейроны вырабатывать вспышки света при проявлениях активности.

После этого исследователи поместили грызунов в вольеры, где были расположены два рычага, один из которых давал доступ к небольшой порции алкоголя, а второй - открывал дверь, которая мешала четвероногим участникам опытов общаться с сородичами. Ученые отслеживали то, как часто животные совершали тот или иной выбор и наблюдали за тем, как менялась активность разных регионов островковой коры при выборе в пользу алкоголя или социальной активности.

Эти наблюдения показали, что внутри островковой коры присутствует особая цепочка нейронов, чей уровень активности во время опытов отражал то, насколько сильной была алкогольная зависимость у той или иной крысы, а также как быстро она совершала выбор в пользу спиртного, а не сородичей. Ее дальнейшее изучение поможет понять, как именно формируется алкогольная зависимость и разработать новые подходы по ее коррекции, подытожили ученые.