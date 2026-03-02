Ростовский студент изобрел перчатку для перенесших инсульт

Молодой ученый из Ростова-на-Дону Артем Рыльцев разработал революционное бионическое устройство для восстановления двигательных функций рук у людей после инсульта. Перчатка с нейроинтерфейсом уже привлекла внимание на высшем уровне: премьер-министр России Михаил Мишустин упомянул об изобретении в своем выступлении в Госдуме.

Идею Артем вынашивал еще в школе, когда занимался робототехникой. Хотел помочь людям, которые не могут двигаться. Особенно это актуально после инсульта, когда теряется связь между мозгом и рукой. Со своей идеей Артем поступил в Донской государственный технический университет, сейчас учится в магистратуре, а в 2025 году выиграл студенческий стартап, получив миллион рублей на развитие.

Принцип работы устройства на вид прост: перчатка с датчиками, улавливающими слабые сигналы мышц, и мягкой пневматикой для безопасного сгибания-разгибания пальцев. Главная фишка - нейроинтерфейс: он считывает сигналы мозга, отвечающие за движение руки, и помогает ей отреагировать, даже когда мышцы не шевелятся.

"На ранних стадиях будет использоваться нейроинтерфейс, считывающий импульсы моторной функции мозга, отвечающие за подвижность руки. Если такие импульсы будут фиксироваться, то рука начнет сгибаться и разгибаться", - объясняет Артем.

В отличие от аналогов перчатка одновременно мониторит мышцы и мозг. Сейчас разрабатывают конечный продукт: перчатка бионическая с браслетом на предплечье, коробочкой управления и аккумулятором для индивидуального сгибания каждого пальца.

Как рассказал "РГ" директор школы перспективного машиностроения университета Владислав Пигенко, макетный образец сейчас проходит тестирование:

"Следующий этап - переход в промышленное исполнение, сертификация, клинические испытания".

Артем планирует, что цена его перчатки составит 40-45 тысяч рублей. Прямых аналогов на рынке, по его словам, нет, кроме китайских, которые "просто используют механотерапию". Он надеется, что его изделие будут сначала продавать как тренажер, а потом возьмут на вооружение медцентры. Перчатка - не только для перенесших инсульт, но и для тех, у кого конечности по той или иной причине утратили функциональность.

Основная сложность на данном этапе - отсутствие отечественных датчиков, считывающих биологические показатели человека. Также для более глубокой реабилитации необходим производительный компьютер. Есть и дефицит знаний в медицине. Артем сейчас изучает биологию и применение электроэнцефалограммы. Вуз помогает привлечь к разработке экспертов-медиков. Идут переговоры, чтобы протестировать перчатку в реабилитационных центрах города.