У вегетарианцев «значительно ниже риск» развития пяти типов рака, установило самое масштабное на сегодня исследование. Его результаты обнародованы на страницах British Journal of Cancer.

© Телеканал «Наука»

В анализ вошли данные более чем 1,8 миллиона человек, за которыми наблюдали на протяжении многих лет. Оказалось, что по сравнению с мясоедами у вегетарианцев риск рака поджелудочной железы ниже на 21%, рака простаты — на 12%, а рака молочной железы — на 9%. (В совокупности на эти три вида рака приходится больше 15% смертей от онкологических заболеваний в мире). Кроме того, у вегетарианцев также на 28% ниже риск рака почки и на 31% — риск множественной миеломы (злокачественного заболевания крови).

Отличная новость

«Это исследование — отличная новость для тех, кто придерживается вегетарианской диеты, поскольку у них ниже риск пяти видов рака, причем некоторые из них — довольно распространенные», — говорит руководитель исследования Аурора Перес-Корнаго, которая на момент его проведения работала в Оксфордском университете.

Вместе с тем у вегетарианцев почти вдвое выше риск развития наиболее распространенного типа рака пищевода — плоскоклеточной карциномы — по сравнению с мясоедами. Авторы предполагают, что это может быть связано с дефицитом ключевых питательных веществ, таких как витамины группы B.

У веганов риск рака кишечника оказался на 40% выше, чем у мясоедов. Это может объясняться низким средним потреблением кальция (590 мг в день при рекомендуемой норме в 700 мг в день) и дефицитом других питательных веществ.

Исследователи признают, что необходима дальнейшая работа, чтобы установить, является ли проблемой само потребление мяса или же снижение риска рака связано с чем-то специфическим в вегетарианских диетах. Ответ может отличаться в зависимости от типа рака.

«Я склоняюсь к тому, что разница, скорее всего, обусловлена именно мясом, но это лишь мое мнение, которое мы напрямую не изучали», — заметил профессор Тим Кей из Оксфордского университета, соавтор исследования.

Известна связь между потреблением красного и переработанного мяса и риском рака кишечника. Оценить же влияние диеты на заболеваемость менее распространенными онкологическими заболеваниями сложнее из-за обычно небольшого числа вегетарианцев и веганов в исследованиях.

Масштабный анализ

Новый анализ объединил данные различных исследований питания и здоровья со всего мира. Это позволило собрать информацию примерно о 1,64 миллиона мясоедов, 57 016 человек, употребляющих только птицу (но не красное мясо), 42 910 пескетарианцах (употребляющих рыбу, но не мясо), 63 147 вегетарианцах и 8849 веганах. За участниками наблюдали в среднем 16 лет. При анализе учитывались такие факторы, как индекс массы тела и курение, которые могут влиять на риск развития рака. Оценивался риск 17 различных видов рака.

Не обнаружено доказательств того, что у вегетарианцев риск рака кишечника ниже, чем у мясоедов. Вероятно, это связано с тем, что потребление красного и переработанного мяса среди участников исследования было относительно низким по сравнению с участниками более поздних когорт. По словам профессора Кея, эти результаты «не противоречат» предыдущим выводам о связи между красным и переработанным мясом и раком кишечника.

«Возможно, если бы в группе мясоедов было больше людей с очень высоким потреблением мяса, результаты могли бы быть иными», — добавил он.

У пескетарианцев ниже риск рака молочной железы, почек, а также рака кишечника. У тех, кто ест только птицу, оказался ниже риск рака простаты.

В мясе ли дело?

Наблюдение за участниками исследований длилось в среднем 16 лет, что позволило эффективно отследить онкологические исходы. Но это также означает, что диеты людей заметно изменились с 1990-х и 2000-х годов. Например, продукты с высокой степенью переработки стали потребляться шире, а такие веганские продукты, как овсяное молоко, теперь часто обогащаются кальцием и другими питательными веществами.

Профессор Джулс Гриффин из Абердинского университета, не участвовавший в исследовании, назвал проделанную работу впечатляющей.