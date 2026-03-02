Найден способ уничтожать метастазы в тканях мозга

Американские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий особым образом "перепрограммировать" присутствующие внутри тканей мозга иммунные клетки-макрофаги и заставлять их уничтожать метастазы раза легких и других форм опухолей. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Университета Уейк-Форест.

"Метастазы в мозге крайне сложно уничтожать, так как большинство терапий просто не может проникнуть внутрь его тканей. Клетки-макрофаги при этом способны легко проникать через барьер, отделяющий центральную нервную систему от кровотока. Это натолкнуло нас на мысль, можно ли поменять их устройство таким образом, что они начнут распознавать и уничтожать опухолевые клетки внутри мозга", - заявила доцент Университета Уейк-Форест (США) У Шиин, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.

Разработанная У Шиин и ее коллегами иммунотерапия данных метастазов опирается в своей работе на те же принципы, которые используются в работе так называемой CAR-T иммунотерапии рака. В ее рамках медики извлекают из организма пациента еще один тип иммунных телец, так называемые Т-клетки, особым образом "перепрограммируют их", встраивая в их мембраны особые рецепторы, распознающие раковые клетки, и возвращают назад в организм пациента.

Американские биологи выяснили, что схожим образом можно встроить в мембраны макрофагов особые рецепторы, которые распознают клетки рака легких по молекулам белка мезотелина, присутствующих в больших количествах на их поверхности. Также ученые повысили агрессивность макрофагов при помощи сигнальной молекулы MyD88, заставляющей этот компонент врожденного иммунитета активнее бороться с угрозами.

Работу этого варианта иммунотерапии У Шиин и ее коллеги проверили в опытах на мышах, страдавших от метастатического рака легких. Проведенные ими наблюдения показали, что модифицированные макрофаги успешно проникали через барьер между кровотоком и нервной системой, накапливались внутри опухолей и активно атаковали опухолевые клетки. Также эти тельца вырабатывали молекулы, которые уничтожали и другие раковые клетки, на чьей поверхности не присутствовало молекул мезотелина.