Ученые нашли способ сжигать жир, «обманув» метаболизм

Борьба с ожирением, охватившим почти 900 миллионов взрослых по всему миру, выходит на новый уровень, сообщает ТecheХplorist. Ученые из Университета Южной Дании обнаружили еще один способ «разогнать» метаболизм (пока у мышей). Оказалось, что специфическая коррекция рациона может запустить в организме термогенез — процесс сжигания калорий для выработки тепла — столь же эффективно, как и длительное пребывание на холоде. Научная статья вышла в eLife.

Имитация холода через тарелку

Давно известно, что воздействие низких температур заставляет тело дрожать и активировать особые жировые клетки для обогрева, что резко увеличивает расход энергии. Исследователи задались амбициозным вопросом: может ли диета имитировать этот эффект?

В центре внимания оказались две аминокислоты — метионин и цистеин. Эти строительные блоки белка в избытке содержатся в продуктах животного происхождения: мясе, яйцах и молочных продуктах. Напротив, растительная пища (овощи, орехи, бобовые) содержит их в гораздо меньших количествах.

Эксперимент: минус 20% калорий «в трубу»

В ходе экспериментов на мышах команда в течение семи дней ограничивала потребление этих аминокислот. Результаты оказались поразительными: мыши на низкометиониновой диете сжигали значительно больше калорий, чем контрольная группа.

«Животные, которые тратили больше всего энергии, съедали столько же пищи, сколько и остальные, и двигались не больше обычного. Мы зафиксировали 20-процентный рост термогенеза. Они теряли вес не из-за диет или упражнений, а потому что их тело просто генерировало больше тепла», — поясняет руководитель исследования профессор Ян-Вильгельм Корнфельд.

Эффект от изменения рациона оказался сопоставим с постоянным содержанием животных при температуре 5 °C. В обоих случаях «топливом» выступал бежевый жир — особый тип жировой ткани под кожей, который способен переключаться в режим обогрева.

Веганство как метаболический ключ

Молекулярный биолог Филипп Рупперт отмечает, что это открытие может объяснить, почему вегетарианцы и веганы в долгосрочной перспективе часто оказываются здоровее мясоедов.

«Бежевому жиру все равно, что послужило триггером — холод или состав пищи», — говорит Рупперт.

Это открывает перспективы для создания специально разработанных «функциональных продуктов» с низким содержанием метионина и цистеина, что позволит снижать вес без радикальных изменений образа жизни. Если гипотеза подтвердится, коррекция аминокислотного профиля станет мощным и безопасным дополнением позволяя организму сжигать лишнее буквально «изнутри».

Ученые отмечают, что баланс этих аминокислот критичен. Полностью исключать их нельзя (они нужны для здоровья волос, кожи и печени), но временное или частичное ограничение может стать ключом к активации внутреннего «обогревателя» организма.