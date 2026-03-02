Стимуляция одной зоны мозга вызвала генитальные ощущения у мужчин

Стимуляция стимуляция соматосенсорной коры мозга вызывает генитальные ощущения у мужчин, но не у женщин. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Шарите и Берлинского университета имени Гумбольдта. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain.

Ученые изучали пять женщин и трое мужчин с опухолями в центральных отделах мозга, которым проводили операцию в сознании — под местной анестезией. Во время вмешательства врачи аккуратно стимулировали разные участки соматосенсорной коры слабым электрическим током и просили пациентов описывать возникающие ощущения.

У всех мужчин стимуляция определенной зоны в постцентральной извилине — области, отвечающей за телесные ощущения, — вызывала отчетливые генитальные ощущения. У женщин картина оказалась иной. При стимуляции тех же координат они не сообщали о генитальных ощущениях — чаще возникали ощущения в ногах. Авторы предполагают несколько возможных объяснений.

«Хотя наружные половые органы у мужчин и женщин иннервируются сходными нервами, у женщин есть дополнительные сенсорные пути — например, через блуждающий нерв, — которые могут иначе распределять сигналы в мозге», — отметили ученые.

Кроме того, связь работы коры мозга с генитальными ощущениями может быть более пластичной у женщин. Известно, что толщина соответствующей зоны коры связана с частотой сексуальной активности. На чувствительность также могут влиять травмы, заболевания и прием лекарств.

Отдельную роль, по мнению исследователей, играет гормональный фон. Уровень эстрогенов меняется в течение менструального цикла, во время беременности, лактации и в менопаузе — и эти колебания способны влиять на организацию соматосенсорной коры.

Авторы подчеркивают, что выборка была небольшой, и для окончательных выводов нужны более масштабные исследования. Тем не менее работа указывает на то, что «карта тела» в мозге может различаться у мужчин и женщин — и быть более динамичной, чем считалось ранее.