В виагре нашли неожиданного союзника по борьбе с болезнью Альцгеймера

Препараты от эректильной дисфункции и опоясывающего лишая могут оказаться неожиданными союзниками в борьбе с болезнью Альцгеймера. Международная группа экспертов включила силденафил (более известный под торговым названием «Виагра»), вакцину «Зоставакс» и препарат рилузол в число наиболее перспективных средств для перепрофилирования против деменции. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

Речь идет о стратегии так называемого перепрофилирования лекарств — когда уже одобренные препараты проверяют на эффективность при других заболеваниях. Такой подход быстрее и дешевле разработки новых молекул: безопасность средств уже изучена, а клиническая практика накоплена.

Экспертная панель из 21 специалиста проанализировала десятки предложений и составила список из 80 кандидатов с потенциалом в лечении или профилактике болезни Альцгеймера. В финальный «топ» вошли три препарата: силденафил, «Зоставакс» и рилузол.

Отбор проводился по методу «Дельфи» — структурированной процедуре достижения консенсуса, часто используемой в медицине и общественном здравоохранении. Эксперты оценивали механизмы действия, результаты доклинических и эпидемиологических исследований, а также переносимость препаратов у пожилых пациентов.

Силденафил — ингибитор фосфодиэстеразы, расширяющий сосуды. Ранее исследования показали, что он может снижать накопление тау-белка — одного из ключевых патологических маркеров болезни Альцгеймера. Кроме того, есть данные о снижении риска деменции у пациентов, принимавших препарат по другим показаниям.

Еще более многообещающим кандидатом эксперты назвали вакцину «Зоставакс» против опоясывающего лишая. Наблюдательные исследования указывают на возможный защитный эффект против деменции, вероятно связанный с модуляцией иммунной системы, хотя точный механизм пока не ясен.

Третий препарат — рилузол, применяемый при боковом амиотрофическом склерозе. Он влияет на глутаматергические пути и может снижать гибель нейронов — процесс, лежащий в основе нейродегенерации.

Специалисты подчеркивают: учитывая сложность патогенеза болезни Альцгеймера, включающего сосудистые, иммунные и молекулярные механизмы, использование уже известных средств может ускорить поиск реальных терапевтических решений.

