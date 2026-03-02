Разработан метод раннего выявления онкозаболеваний в стоматологии

Ученые ВолгГМУ разработали метод раннего выявления онкозаболеваний в стоматологии.

В Волгоградском медицинском университете разработан новый метод выявления изменений слизистой оболочки полости рта, он поможет определять развитие онкологических заболеваний в стоматологии на ранней стадии. Об этом ТАСС рассказала заведующая кафедрой стоматологии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования ВолгГМУ, профессор Юлия Македонова.

"С помощью разработанного авторским коллективом ВолгГМУ адгезивного диагностического красителя стоматологи смогут выявлять развитие предраковых состояний, онкологических заболеваний на ранних этапах без видимых клинических изменений слизистой оболочки рта. Ранее в мировой практике подобного метода не существовало", - рассказала Юлия Македонова.

Для того, чтобы оценить степень поражения и предоставить врачу данные о возможных рисках, учеными будет создана специальная насадка-калибратор. Также разрабатывается специальное программное обеспечение с использованием нейросети, которое будет помогать врачу комплексно оценить состояние пациента.