Когда начнут регистрировать искусственные органы

Регистрация в России первых искусственно выращенных органов возможна уже в ближайшие годы, менее чем через 10 лет. Первым таким органом может стать человеческая кожа, таким мнением с ТАСС поделился руководитель лаборатории биосенсорных технологий Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета Сергей Кулемзин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий в Москве заявил, что создание "живого сердца" пока еще неблизко, но появление тканей, сосудов и даже отдельных человеческих органов уже не является фантастикой. Такие чрезвычайно важные для человечества вещи должны появляться как можно быстрее, на их пути не должно быть бюрократических барьеров.

"Я думаю, что несложные клеточные структуры смогут получать достаточно скоро, потому что в целом все для этого есть, это горизонт менее 10 лет. Есть развитые технологии клеточной инженерии, уже есть значительный прогресс в области биологической 3D-печати", - сказал собеседник агентства.

Ученый уточнил, что наиболее вероятно первым, что будет зарегистрировано в РФ - это искусственная кожа.

"Кожа - тоже орган, но она технически представляет собой несколько слоев клеток. Для более сложных органов, таких как сердце, это все потребует более длительного срока развития технологий", - пояснил он.

Кулемзин добавил, что воссоздание человеческих органов с помощью клеточной инженерии является одним из перспективных направлений. Некоторые клетки человека хорошо размножаются в лабораторных условиях (в стерильной среде), а другие растут хуже, но из них можно получить разные типы специализированных клеток.

По его словам, сейчас уже есть примеры создания с помощью 3D-печати тканей печени. При этом, возможно, одним из самым сложных для воспроизведения являются почки за счет их структуры в виде трехмерных петель.