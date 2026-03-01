Ученые выяснили, как предрак поджелудочной обманывает иммунную систему

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что рак поджелудочной железы может скрываться от иммунной системы задолго до появления инвазивной опухоли. Результаты опубликованы в Gastroenterology (GER).

Исследователи изучили образцы тканей, объединив секвенирование РНК отдельных клеток с пространственной транскриптомикой — методом, который позволяет увидеть, какие гены активны в каждой клетке и где именно она расположена в ткани. Это дало возможность составить подробную «карту» предраковых изменений.

Оказалось, что измененные клетки не разбросаны случайно. Они собираются в небольшие группы — своего рода микрозоны — внутри ткани поджелудочной железы. В этих зонах клетки со схожими свойствами находятся рядом и активно взаимодействуют с клетками иммунной системы.

Особенно часто рядом с предраковыми очагами обнаруживались нейтрофилы и макрофаги — это типы иммунных клеток, которые в норме защищают организм от инфекций и уничтожают поврежденные клетки. Однако в данном случае они были связаны с подавлением иммунного ответа — состоянием, при котором защитная система хуже распознает и атакует потенциально опасные клетки.

Анализ показал, что в таких микрозонах активируются гены, способные ослаблять иммунную реакцию. Это означает, что будущая опухоль может создавать для себя «защитную среду» за годы до того, как станет заметной и начнет быстро расти.

Похожие особенности ученые обнаружили и в тканях человека, что подтверждает значимость результатов. По мнению авторов, понимание этих ранних процессов может помочь выявлять участки повышенного риска и разрабатывать способы вмешательства до развития агрессивной формы рака.