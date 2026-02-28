Разработана методика, открывающая новые возможности для лечения аутизма

Китайские ученые разработали методику редактирования генов для коррекции мутации ДНК, ответственной за когнитивные и поведенческие проблемы. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), это исследование может привести к разработке новых методов лечения аутизма.

Ученые из школы медицины при Шанхайском университете Цзяотун работают над способами лечения синдрома Снейдерса Блока-Кампо - редкого генетического заболевания. Синдром вызван вариантами гена CHD3, который играет решающую роль в раннем развитии и помогает поддерживать структуру и целостность ДНК. Исследователи разработали новый инструмент редактирования генома на основе CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).

Китайские специалисты сосредоточились на двух основных строительных блоках ДНК - известных как пары оснований AT и GC - которые удерживают вместе двойную спираль ДНК. По словам исследователей, несоответствия в паре оснований AT вызывают дисфункцию белка, приводящую к аномальному развитию головного мозга. Они сообщают, что их новый "редактор-мастер" "может точно обнаруживать и исправлять дефектную пару оснований AT, возвращая ее к нормальной паре оснований GC с гораздо меньшим риском нарушения общей структуры ДНК по сравнению с традиционными методами редактирования генов", указывает SCMP.

Когда команда ученых ввела этот специально разработанный "редактор-мастер" генов пораженным генетической мутацией мышам, это вызвало несколько поразительных изменений. Животные, избегавшие своих сородичей, начали активно взаимодействовать с ними. В тестах на распознавание объектов они могли четко отличать новые объекты от знакомых, что свидетельствует об улучшении когнитивных функций.