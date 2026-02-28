Создано приложение, которое позволяет измерять сердцебиение плода

Учёные из University of Washington разработали приложение для смартфона DopFone. Оно позволяет измерять сердцебиение ребёнка в утробе матери.

Приложение использует динамик и микрофон смартфона. Телефон издаёт звук высокой частоты (18 кГц), который проходит через ткани живота. Отражённый сигнал улавливается микрофоном, а специальная программа анализирует небольшие изменения в звуке, вызванные ударами сердца ребёнка. На основе этих данных рассчитывается частота сердцебиения.

В исследовании с участием 23 беременных женщин приложение показало точность примерно до 2 ударов в минуту по сравнению с медицинским доплером. Это лучше допустимой врачами погрешности в 8 ударов.

Однако технология пока не готова к широкому использованию. Тесты проводились только на iPhone и в особых условиях. Неизвестно, как приложение будет работать на других устройствах или дома, где может быть шумно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.