Известный фрукт может снять воспаление кишечника

Экзосомоподобные наночастицы, выделенные из сливы, помогли снизить выраженность воспаления кишечника в эксперименте на мышах.

Как пишет Лента.ру, исследователи изучили нановезикулы размером 100–200 нанометров, естественно присутствующие в тканях плодов. В модели острого колита, вызванного декстрансульфатом натрия, недельный прием таких частиц способствовал восстановлению длины толстой кишки, уменьшению повреждения эпителия и нормализации состава кишечной микробиоты.

Кроме того, частицы снижали кишечную проницаемость, уменьшали уровень воспалительных маркеров и окислительного стресса, а также защищали печень от сопутствующего повреждения. Авторы отмечают, что нановезикулы воздействовали не только на кишечник, но и на так называемую ось «кишечник — печень», играющую важную роль при воспалительных заболеваниях.

Исследование проведено на животных, поэтому его результаты требуют подтверждения в клинических испытаниях.

Ранее «Свободная Пресса» приводила слова кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова о том, что яблоко с утра может привести к неприятным реакциям кишечника.