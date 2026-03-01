Исследователи предупредили о скрытом риске инфаркта у женщин

У женщин атеросклеротические бляшки в коронарных артериях формируются реже и имеют меньший объем, чем у мужчин, однако это не снижает риск инфаркта и других серьезных сердечных событий. К такому выводу пришли ученые из Института женского здоровья имени Катца. Результаты опубликованы в Circulation: Cardiovascular Imaging.

© Газета.Ru

Исследователи проанализировали данные о здоровье более 4200 мужчин и женщин. В работу включили пациентов со стабильной стенокардией и без ранее диагностированной ишемической болезни сердца. Участникам проводили коронарную компьютерную томографическую ангиографию — метод визуализации, позволяющий оценить состояние артерий сердца и объем бляшек. Наблюдение продолжалось около двух лет.

Выяснилось, что бляшки обнаруживались у 55% женщин и у 75% мужчин. Средний объем атеросклеротических отложений у женщин был примерно вдвое меньше — около 78 мм³ против 156 мм³ у мужчин. Тем не менее частота неблагоприятных исходов — смерти, нефатального инфаркта или госпитализации с болью в груди — оказалась сопоставимой: 2,3% среди женщин и 3,4% среди мужчин.

Дополнительный анализ показал, что при одинаковом объеме бляшек риск сердечных событий у женщин начинал расти раньше. Если у женщин вероятность осложнений увеличивалась уже при поражении около 20% просвета артерии, то у мужчин — примерно при 28%. По мере роста объема бляшек риск у женщин повышался быстрее.

Авторы отмечают, что меньший размер коронарных артерий у женщин может повышать уязвимость даже к умеренному атеросклеротическому поражению. По мнению ученых, существующие критерии оценки сердечно-сосудистого риска могут недооценивать опасность для женщин и требуют пересмотра с учетом этих особенностей.