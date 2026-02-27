Кандидат наук оценил первого отечественного робота-хирурга

Пластический хирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Сеченовского университета Анастасия Борисенко призналась, что испытывает гордость за нашу страну из-за изобретения первого российского робота-хирурга. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

© Вести Подмосковья

«Это невероятная гордость, конечно, за нашу страну, совершенно другой уровень операций. В дальнейшем мы сможем с помощью профессоров из любой части нашей страны оперировать, помогать, например, в каких-то регионах пациентам, когда хирург сидит не в стерильной зоне», – отметила хирург.

Ранее «Вести Подмосковья» писали, что в 2025 году количество роботизированных хирургических операций в столице достигло отметки в 4,6 тысячи. В текущем году эта цифра должна составить не менее 5 тысяч. Для столичных клиник было закуплено двадцать роботов-хирургов. Особенно их помощь незаменима при проведении операций по удалению опухолей в сложных зонах тела.