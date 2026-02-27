Обнаружена связь вегетарианской диеты с риском развития рака пищевода

Ученые Оксфордского университета установили, что вегетарианская диета снижает риск возникновения пяти видов рака. Об этом говорится в сообщении подразделения университета, которое занимается исследованиями в области общественного здоровья и медицины.

"Крупнейшее в истории исследование, посвященное влиянию растительной диеты на риск развития рака, показало, что вегетарианство снижает риск развития некоторых видов рака - молочной железы, предстательной железы, почек, поджелудочной и множественной миеломы", - отмечается в сообщении.

По данным исследования, в котором приняли участие более 1,8 млн человек, вегетарианцы на 21% меньше подвержены раку поджелудочной железы, на 9% - раку молочной железы, на 12% - раку предстательной железы, а также на 28% у них реже развивается рак почек и на 31% меньше вероятность заболеть множественной миеломой.

При этом вегетарианская диета увеличивает вероятность развития рака пищевода практически в два раза. Для снижения рисков возникновения заболевания ученые рекомендовали включать в рацион цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты и овощи, а также ограничить потребление красного мяса.

Вегетарианство - система питания, в основе которой лежит употребление только растительных и молочных продуктов с отказом от любой пищи животного происхождения (включая мясо птицы, рыбу и морепродукты).