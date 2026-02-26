Разработан тренажер для восстановления движения рук

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) разработали тренажер для восстановления движения рук у пациентов после травм головы, инсультов и вследствие других нейродегенеративных заболеваний. Аппаратно-программный комплекс сделали на основе виртуальной реальности с использованием нейронных сетей.

© Unsplash

Во время занятий пациент погружен в виртуальную среду, которая имитирует знакомые жизненные ситуации: кухню, ванную комнату, гостиную. Ему ставят задачи от простых до более сложных: взять предмет, переместить его, пожарить яичницу или сделать уборку. Сценарии и уровни трудностей автоматически подбираются под функциональные возможности пациента.

Движения рук считываются бесконтактно с помощью оптических трекеров. Кроме того, взаимодействуя с виртуальными объектами, человек ощущает все тактильно — через специальную сенсорную перчатку. Контакт с предметами становится, таким образом, "реальным", а это значительно усиливает вовлеченность в процесс. Кроме того, интеллектуальные алгоритмы анализируют движения и дорабатывают их практически до идеала. Пациент видит результат своих действий, чувствует этот успех и активнее включается в восстановление.

«‎Ключевая особенность комплекса — в мультисенсорном подходе: зрительные образы, реальные движения и тактильная обратная связь работают одновременно, — говорит директор НИИ нейронаук СамГМУ Александр Захаров. — Такое сочетание стимулирует нейропластичность — способность мозга формировать новые нейронные связи и обходные пути взамен поврежденных. Восстановление становится не механическим повторением упражнений, а осмысленным обучением мозга заново управлять телом».

В перспективе комплекс можно будет использовать не только в клиниках, но и в домашних условиях. Разработчики успешно протестировали опытный образец. К 2027 году планируется начать проведение клинических испытаний.