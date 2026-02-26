Создан уникальный имплант для восстановления тазобедренных суставов

В Алтайском крае врачи-травматологи Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи создали и внедрили специальный имплант для восстановления разрушенных тазобедренных суставов. Разработчики получили патент на свое изобретение, которое успешно заменило импортные аналоги.

Пластиной для остеосинтеза переломов вертлужной впадины — так называется это медицинское изделие — врачи отделения тяжелой сочетанной травмы БСМП занялись еще в 2024 году, когда зарубежные стали исчезать с отечественного рынка из-за санкций. А без них непросто собрать разрушенный сустав у больных с тяжелыми переломами.

«Мы оперируем до пятидесяти таких пациентов в год, — отметил врач-травматолог-ортопед Иван Плотников. — Их хирургическое лечение часто осложнено наличием множества мелких осколков».

По словам заведующего отделением тяжелой сочетанной травмы, профессора Анатолия Бондаренко, конструкция представляет собой металлическую пластину, с помощью которой хирурги соединяют поврежденные кости таза. Такое соединение очень прочно и надежно, что снижает вероятность смещения фрагментов.

«Имплант хорошо приживается и не вызывает негативных местных реакций, — подчеркнул Иван Плотников. — Главное, что он позволяет повысить качество жизни пациентов. В частности, ускоряет регенерационные процессы, способствует лучшему восстановлению функций тазобедренного сустава, предотвращает раннее развитие посттравматического артроза».

Сначала травматологи разработали несколько размеров "заменителя", но после анализа более тысячи различных переломов создали универсальный, который подходит и мужчинам, и женщинам. Точность конструкции просчитана математически на основе сотен компьютерных томографий. Как отметили в региональном минздраве, врачи краевой больницы скорой медицинской помощи провели более полусотни успешных операций с использованием новых имплантов.

Их начали применять также в клиниках Москвы и ряда сибирских городов.