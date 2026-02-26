Выявлен неожиданный предвестник болезни Альцгеймера

Небольшие изменения в том, как кровь циркулирует в мозге и как клетки получают кислород, могут быть тесно связаны с риском болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи из Института нейровизуализации и информатики при Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии. Работа опубликована в журнале Alzheimer.

В исследовании приняли участие пожилые люди как с когнитивными нарушениями, так и без них. Ученые обнаружили, что простые неинвазивные показатели мозгового кровотока и насыщения тканей кислородом связаны с ключевыми признаками болезни Альцгеймера — накоплением амилоидных бляшек и уменьшением объема гиппокампа, области мозга, отвечающей за память.

«Амилоид и тау-белок часто считают главными факторами болезни Альцгеймера, но кровоснабжение и доставка кислорода также критически важны», — отметила ведущий автор работы Амариллис Цикния.

По ее словам, при более «здоровом» функционировании сосудистой системы мозга наблюдаются и более благоприятные показатели структуры и биохимии мозга.

Для оценки сосудистой функции ученые использовали два безболезненных метода. Транскраниальный допплер позволял измерять скорость кровотока в крупных артериях мозга, а ближняя инфракрасная спектроскопия — оценивать эффективность доставки кислорода к коре. Затем с помощью математического моделирования эти данные объединяли в интегральные показатели цереброваскулярной функции — способности мозга адаптировать кровоснабжение к изменениям давления и уровня углекислого газа.

Участники, чьи сосудистые показатели были ближе к значениям когнитивно здоровых людей, имели более низкий уровень амилоида и больший объем гиппокампа. Напротив, у людей с легкими когнитивными нарушениями или деменцией сосудистая функция была выраженно слабее.

«Эти показатели отражают важные аспекты здоровья мозга и согласуются с данными МРТ и ПЭТ, которые обычно применяются для оценки риска болезни Альцгеймера», — подчеркнула соавтор исследования Мередит Браски.

Полученные результаты усиливают гипотезу о том, что сосудистые нарушения являются важной частью патологического процесса при болезни Альцгеймера и могут проявляться на ранних стадиях.

Поскольку используемые методы дешевле и проще, чем МРТ и ПЭТ, они потенциально могут применяться для более широкого скрининга. В настоящее время ученые продолжают долгосрочные наблюдения, чтобы выяснить, способны ли изменения сосудистых показателей предсказывать дальнейшее ухудшение памяти и когнитивных функций.