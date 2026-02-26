Химики создали умный санскрин для защиты кожи

Томские ученые разработали новый компонент на основе диоксида церия, увеличивающий солнцезащитную и антиоксидантную активность косметики.

"Умный" УФ-фильтр не только защищает кожу от ультрафиолета, но и замедляет старение, нейтрализуя свободные радикалы.

"Диоксид церия обладает уникальными свойствами: за счет антиоксидантной активности и фотопротекторных свойств он предотвращает солнечные ожоги, возникновение кожных новообразований, размножение бактерий и замедляет процесс старения за счет рекомбинирования радикалов кислорода на поверхности частиц", - рассказала профессор кафедры неорганической химии ХФ ТГУ Светлана Кузнецова.

По словам ученых, антиоксидантная активность УФ-фильтра превосходит активность витамина С. Санскрин таже препятствует размножению бактерий, включая золотистый стафилококк и кишечную палочку. Это предотвращает риск возникновения гнойных воспалений на коже.

В настоящее время химики продолжают исследование свойств нового фильтра и совершенствуют его состав.

"Полученный золь можно использовать не только в косметике, но и добавлять его в лак и краску, что позволит сохранить цвет и защитить их от разрушения под воздействием света", - утверждают исследователи.

Новая технология уже запатентована. Ученые готовятся к ее тестированию продукта совместно с промышленными партнерами.