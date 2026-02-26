В ФМБА рассказали подробности о первой вакцине от аллергии

В России успешно проходят клинические испытания первой отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы, сообщают «Известия» со ссылкой на Институт иммунологии ФМБА.

Она снимает или значительно ослабляет болезненные симптомы в 25% случаев. Кроме того, для большинства участников сезон цветения проходит заметно легче. По словам экспертов, это важный результат, так как до сих пор единственным способом борьбы оставалась аллерген-специфическая иммунотерапия, которая занимает около трех лет. Разработчики новой вакцины говорят, что лечение «Аллергардой» будет проходить в течение двух сезонов, однако хорошего эффекта можно будет достичь и за один.

Новая вакцина от аллергии уникальна, и ее технологии могут применяться и для лечения других аллергенов, однако все еще остается проблема с пищевыми и животными аллергенами. Об этом НСН рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.