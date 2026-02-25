В России создали тест-систему для оценки риска смертельно опасных тромбозов

Специалисты НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава РФ разработали инновационную методику, позволяющую в реальном времени оценивать активность фактора фон Виллебранда - белка, играющего ключевую роль в образовании опасных тромбов. Разработка выполнена в лаборатории клеточного гемостаза НИИ экспериментальной кардиологии.

Фактор фон Виллебранда (ФФВ) выполняет в организме функцию своеобразного "клея" для тромбоцитов. При его избыточной активности или повышенной концентрации кровь начинает сворачиваться прямо внутри сосудов, что может привести к инфарктам и инсультам. Проблема в том, что стандартные лабораторные анализы часто не способны выявить эту гиперактивность, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Новая российская разработка принципиально меняет подход к диагностике. Ученые создали тест-систему, которая измеряет активность ФФВ именно в потоке - максимально приближенно к реальным условиям кровотока. Специальное устройство моделирует события, происходящие в кровеносных сосудах, позволяет имитировать повреждение сосудистой стенки и исследовать динамику пристеночного тромбообразования в режиме реального времени.

Методика открывает новые возможности для клинической практики. С ее помощью врачи смогут оценивать реальные риски тромбообразования при ишемической болезни сердца и системном воспалительном ответе; анализировать причины кровотечений при синдроме Хейде (поражении аортального клапана); диагностировать маточные кровотечения различного генеза.

Разработка позволяет не только выявлять скрытые угрозы, но и более точно подбирать терапию для пациентов с нарушениями системы гемостаза.