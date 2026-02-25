Привычное растение оказалось союзником в борьбе с болезнью Альцгеймера

Ученые выяснили, что одно из самых известных комнатных растений — алоэ вера — может содержать соединение с потенциальным защитным эффектом при болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Current Pharmaceutical Analysis (CPA), показало, что растительный компонент бета-ситостерол способен взаимодействовать с ключевыми ферментами, связанными с развитием деменции.

Речь идет о ферментах ацетилхолинэстеразе и бутирилхолинэстеразе, которые разрушают ацетилхолин — важный нейромедиатор памяти и обучения. Снижение его уровня считается одним из механизмов ухудшения когнитивных функций при болезни Альцгеймера. Компьютерное моделирование показало, что бета-ситостерол может эффективно связываться с этими ферментами, потенциально замедляя распад ацетилхолина.

Кроме того, анализ фармакологических свойств показал, что соединение обладает благоприятными характеристиками с точки зрения стабильности и безопасности. Однако исследование проводилось исключительно с использованием компьютерных моделей, поэтому говорить о клиническом эффекте пока рано.

Авторы подчеркивают, что природные соединения могут стать перспективным направлением в разработке новых подходов к терапии болезни Альцгеймера, но для подтверждения их эффективности необходимы лабораторные и клинические исследования.