Ученые открыли вариант гена, снижающий тягу к никотину

Ученые из Центра генетических исследований Regeneron открыли ранее неизвестную вариацию в структуре гена CHRNB3, которая встречается в основном среди представителей коренных народов Нового Света. Носительство этого варианта существенным образом снижает число ежедневно выкуриваемых сигарет. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

© globallookpress

Ген CHRNB3 кодирует одну из субъединиц никотинового ацетилхолинового рецептора — белка, который участвует в формировании «вознаграждающего» эффекта никотина в мозге. Известно, что различные варианты генов, связанных с этими рецепторами, могут влиять на поведение курильщиков и степень зависимости.

В рамках работы исследователи проанализировали геномы 37 897 курильщиков, участвовавших в Мехико-ситиском проспективном исследовании. Им удалось выявить вариант CHRNB3, связанный с более низким ежедневным потреблением сигарет.

Выяснилось, что люди с одной копией этого варианта выкуривали в среднем на 21% меньше сигарет в день по сравнению с носителями более распространенной версии гена. При наличии двух копий показатель снижался примерно на 78%.

«Такая мутация выводит ген CHRNB3 из строя и часто встречается среди жителей Мексики индейского происхождения. Ее открытие говорит о том, что подавление работы данного участка ДНК, кодирующего одну из частей никотинового рецептора, может стать действенной терапевтической стратегией по лечению никотиновой зависимости», — пишут исследователи.

Аналогичная связь была подтверждена и в других крупных выборках — среди примерно 130 тысяч человек европейского происхождения из Британского биобанка и около 180 тысяч участников Японского биобанка восточноазиатского происхождения.

Авторы подчеркивают, что для окончательных выводов о влиянии варианта CHRNB3 на никотиновую зависимость необходимы дополнительные исследования с учетом клинических показателей. Тем не менее полученные данные указывают на возможную роль субъединицы β3 в формировании привычки к курению.