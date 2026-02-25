Определен компонент диеты для защиты от ишемической болезни сердца

Повышенное потребление клетчатки может снизить риск ишемической болезни сердца у людей, работающих по ночам. Это показал анализ данных о питании более 220 тысяч взрослых добровольцев, проведенный учеными Уппсальского университета. Результаты опубликованы в журнале European Journal of Epidemiology (EJE).

© Газета.Ru

В исследовании участников разделили на три группы. В первую вошли добровольцы со стандартным дневным графиком работы, во вторую — люди, которые иногда трудились в ночные смены, а в третью — те, кто регулярно работал ночью. Наблюдение за участниками продолжалось в среднем 12 лет.

Ученые отмечают, что ночная работа нарушает циркадные ритмы и повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему из-за рассогласования между внутренними биологическими часами и внешними условиями. Ранее исследования показали, что нарушение циркадных ритмов может ослаблять работу сердца и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Новый анализ подтвердил: у работников ночных смен с низкой долей клетчатки в рационе риск развития ишемической болезни сердца был выше по сравнению с теми, кто получал больше пищевых волокон. При этом даже умеренное увеличение их доли в рационе сопровождалось снижением рисков.

Согласно действующим рекомендациям, взрослым следует употреблять около 25 граммов клетчатки в сутки. В исследовании у людей, регулярно работающих по ночам, риски для здоровья снижались уже при потреблении примерно 19 граммов в день. У тех, кто выходил в ночные смены время от времени, защитный эффект проявлялся при получении 15 граммов пищевых волокон.

Связь сохранялась даже после учета других факторов риска. Возможным механизмом исследователи называют влияние клетчатки на микробиоту кишечника и уровень липидов в крови — показатели, особенно чувствительные к нарушениям сна и режима бодрствования.

Ученые подчеркивают, что увеличение доли цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов и бобовых в рационе может стать одним из доступных способов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ночным графиком работы. Однако исследователи отмечают, что питание — лишь один из факторов, влияющих на здоровье сердца.