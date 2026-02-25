Разработан ИИ-модуль для планирования операций на легких

Сеченовский университет совместно с компанией «РТК-Радиология» (дочерняя структура ПАО «Ростелеком», входит в группу «Цифромед») завершили основной этап разработки программного модуля для предоперационного планирования хирургических вмешательств на органах грудной клетки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

© Газета.Ru

Модуль анализирует данные компьютерной томографии и автоматически выполняет сегментацию легких, бронхиального, артериального и венозного деревьев, а также выявляет и локализует новообразования. С помощью интерактивных инструментов хирург может оценить, как удаление той или иной структуры повлияет на дыхательную функцию конкретного пациента.

По результатам тестирования точность сегментации легочной ткани достигает 93% по коэффициенту DICE. Глубина покрытия ветвлений бронхиального дерева составляет до 96%, сосудистого — до 97%. Итоги анализа формируются в виде отчета, который может быть интегрирован в электронную медицинскую карту.

«Мы рассматриваем этот ИИ-модуль как инструмент персонализированной онкохирургии. Он позволяет перейти от визуальной оценки к количественному анализу анатомии конкретного пациента и прогнозированию функциональных последствий операции», — заявила директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева.

По словам директора Клиники госпитальной хирургии Евгения Тарабрина, для хирурга важно заранее получить полную анатомическую картину — с учетом расположения сосудов и бронхов.

«Это позволяет минимизировать объем резекции и снизить риски осложнений», — отметил он.

Заместитель технического директора «РТК-Радиология» Алексей Быченков подчеркнул, что система предназначена не только для визуализации, но и для прогноза послеоперационной дыхательной функции и расчета функциональных потерь после резекции.

«Такой подход особенно важен при сложных индивидуальных случаях», — добавил он.

Модуль разработан в сотрудничестве с торакальными хирургами и рентгенологами и функционирует на базе Единой радиологической информационной системы DIGIPAX. Сейчас ведется подготовка к включению решения в реестр медицинских изделий Росздравнадзора. После получения регистрационного удостоверения его планируют внедрять в федеральных и региональных клиниках.