Названа лучшая обувь для людей с остеоартрозом

Людям с остеоартрозом тазобедренного и коленного суставов обычно рекомендуют носить «подходящую обувь», чтобы уменьшить боль. Однако новые данные ученых показывают, что более жесткая и «поддерживающая» обувь не всегда является оптимальным выбором. Работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Остеоартроз — это заболевание, при котором страдают хрящи, кости, связки и мышцы вокруг сустава. Он вызывает боль и скованность и чаще встречается у пожилых людей и людей с избыточным весом. При ходьбе нагрузка на суставы может усиливать симптомы и способствовать прогрессированию болезни.

Обувь влияет на то, как силы передаются от стопы вверх по ноге. Например, каблуки высотой около 6 см увеличивают нагрузку на коленный сустав в среднем на 23% по сравнению с ходьбой босиком. Поэтому высокие каблуки при артрозе нежелательны.

Считается, что обувь с жесткой подошвой, плотной фиксацией пятки и поддержкой свода стопы должна быть полезной. Однако биомеханические исследования показывают, что такие модели могут увеличивать нагрузку на колено до 15%, а ортопедические стельки с поддержкой свода — еще примерно на 6%.

В более раннем исследовании авторы показали, что гибкая плоская обувь снижает нагрузку на коленный сустав примерно на 9% по сравнению с «поддерживающими» моделями. Но снижение нагрузки не всегда означает уменьшение боли.

В новом клиническом испытании участвовали 120 человек с артрозом тазобедренного сустава. Их случайным образом распределили в группы: одни носили гибкую плоскую обувь (например, балетки), другие — более стабильные поддерживающие модели (например, кроссовки). Обувь нужно было носить не менее шести часов в день в течение шести месяцев. В итоге существенной разницы в снижении боли в тазобедренном суставе между группами не обнаружили.

Ранее в аналогичном исследовании у 164 человек с артрозом колена результаты оказались другими: стабильная поддерживающая обувь уменьшала боль при ходьбе в среднем на 63% сильнее, чем гибкая плоская.

Почему различия возникли между коленным и тазобедренным суставом, пока неясно. Возможно, дело в том, что нагрузки в колене выше, и обувь с хорошей фиксацией лучше влияет именно на этот сустав.

Важно и то, что участники, носившие гибкую плоскую обувь, чаще сообщали о дискомфорте в стопах, вероятно из-за меньшей амортизации и защиты.

Исследователи советуют людям с артрозом колена отдавать предпочтение устойчивой, поддерживающей обуви. При артрозе тазобедренного сустава ни один из типов обуви не показал явного преимущества. Всем пожилым людям стоит избегать тесной обуви и высоких или узких каблуков из-за риска падений.

При выраженных симптомах стоит обсудить лечение с врачом: помимо подбора обуви, помогают физическая активность, контроль веса и медикаментозная терапия.