Разработана полезная альтернатива импортным пищевым добавкам

Красноярские ученые разработали новые производные природного полимера арабиногалактана из древесины сибирской лиственницы (Larix sibirica) с повышенными антиоксидантными свойствами. Это расширяет возможности его применения в медицине, пищевой промышленности и косметологии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФИЦ КНЦ СО РАН.

Растительные полисахариды считаются перспективными материалами: они получаютcя из возобновляемого сырья, биоразлагаемы, нетоксичны и хорошо усваиваются организмом. Однако структура арабиногалактана ограничивает его функциональность, что сдерживает широкое промышленное использование.

Исследователи Красноярского научного центра СО РАН совместно с коллегами из СФУ и СибГУ им. М.Ф. Решетнева провели химическую модификацию полимера. К молекуле арабиногалактана присоединили четвертичные аммониевые группы, придающие соединению устойчивый положительный заряд.

«Арабиногалактан лиственницы — водорастворимый полисахарид и источник пищевых волокон. Он обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и антиаллергенным действием. Этот биополимер рассматривается как отечественная альтернатива импортным добавкам — гуммиарабику, гуаровой камеди и крахмалу», — пояснил руководитель проекта Юрий Маляр, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН.

Подбирая условия синтеза, ученые определили оптимальные параметры реакции и протестировали полученные образцы на антиоксидантную активность. Введение положительно заряженных групп усилило способность полимера нейтрализовать свободные радикалы: эффективность оказалась почти в 1,7 раза выше по сравнению с исходным веществом.

По словам соавтора работы Марии Середы, модифицированный арабиногалактан может применяться при создании лекарственных форм и систем доставки активных веществ, антимикробных и ранозаживляющих покрытий, а также биоразлагаемых пластмасс и упаковки.

«Благодаря положительному заряду он способен взаимодействовать с отрицательно заряженными клеточными стенками бактерий, что делает его перспективным как пищевой консервант или компонент биоразлагаемой упаковки», — отметила Середа.

Кроме того, новые образцы могут использоваться как стабилизаторы и эмульгаторы в напитках, соусах и спредах для улучшения текстуры и предотвращения расслоения.

Авторы считают, что разработка приближает создание конкурентоспособных отечественных биополимеров, способных заменить импортные аналоги в высокотехнологичных отраслях.