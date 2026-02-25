Создан уникальный метод лечения детского ожирения

Борьба с лишним весом давно перестала быть просто вопросом эстетики. Ожирение официально признано неинфекционной пандемией, которая угрожает будущему нации. Особенно опасно, когда болезнь настигает в детстве: без лечения ребенок вступает во взрослую жизнь с букетом хронических заболеваний. Ученые НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова разработали уникальный подход в медицинской помощи таким детям, запатентовав метод, который позволяет "сжигать" жир максимально эффективно у каждого конкретного подростка.

© Российская Газета

Родители детей, набравших лишние килограммы, отлично знают: советы "меньше есть и больше двигаться" работают плохо, ограничивать ребенка в калориях, лишать его сладкого бесполезно — он находит способ "покусочничать" за спиной взрослых. У полных детей возникают и психологические проблемы — они часто начинают сторониться сверстников, и предпочитают развлекаться с гаджетами, а не гоняя толпой по улице. Ученые Центра не только проводят масштабное исследование природы детского ожирения, включая изучение механизма возврата веса (эффекта "плато"), но и предложили новый уникальный метод, повышающий эффективность лечения.

В чем коварство детского ожирения?

Почему ученые бьют тревогу именно сейчас? По данным экспертов, около трети россиян имеют лишний вес, и эта проблема одинаково остра как для взрослых, так и для детей.

«Детское ожирение особенно опасно: оно приводит к раннему развитию метаболических нарушений и других заболеваний, таких как нарушения углеводного и жирового обмена, артериальная гипертензия, синдром обструктивного апноэ сна, неалкогольная жировая болезнь печени. При отсутствии должной терапии эти заболевания сопровождают ребенка во взрослом возрасте, сокращая длительность и активность жизни, а значит и угрожая здоровому будущему нации», — пояснила "РГ" директор ЭНЦ, академик РАН Наталья Мокрышева.

К счастью, масштаб угрозы осознают не только врачи, но и федеральные власти: борьба с ожирением официально включена в Стратегию развития здравоохранения России до 2030 года.

Почему вес возвращается? Разгадка эффекта «плато»

Главный враг худеющих — это момент, когда стрелка весов замирает после первых успехов, а затем начинает неумолимо ползти вверх. Это явление называется эффектом "плато" и рецидивом ожирения.

В 2026 году в ЭНЦ стартует масштабное исследование, призванное понять фундаментальные причины этого сбоя. Ученые Института детской эндокринологии и Центра лечения метаболических заболеваний надеются расшифровать патофизиологию этого процесса. Понимание того, почему организм сопротивляется потере веса, откроет путь к истинно персонализированной терапии, которая позволит сохранить результат на долгие годы.

Найден «пульс жиросжигания»

Параллельно с научной работой эксперты Центра занимаются практикой — они предлагают способ сделать лечение максимально эффективным здесь и сейчас.

Ключевая проблема подростков с ожирением — гиподинамия и низкая толерантность к нагрузкам. Рекомендации ВОЗ (60 минут активности в день) — это правильно и эффективно в принципе, но они не учитывают индивидуальные особенности энергообмена ребенка. То, что полезно одному, может быть бесполезно или даже вредно для другого.

Специалисты ЭНЦ решили эту проблему, разработав и запатентовав уникальный Протокол нагрузочного тестирования для подростков. Метод основан на непрямой респираторной калориметрии.

«Чтобы повысить эффективность физических нагрузок в программах по снижению веса у детей с ожирением, необходимо добиться максимального использования жиров в качестве источника энергии. Разработанный нами протокол ступенчатого велоэргометрического тестирования с газоанализом позволяет определить ту самую пульсовую зону, в которой жиры сгорают наиболее интенсивно. В результате врачи выдают каждому пациенту персонализированные "метаболические координаты", а не просто рекомендацию "больше двигаться"», — пояснил "РГ" старший научный сотрудник Института детской эндокринологии ЭНЦ Павел Око

Как это работает? Ребенок крутит педали велоэргометра с постепенно возрастающей нагрузкой. Специальное оборудование анализирует объем потребленного кислорода и выделенного углекислого газа, а программа помогает врачам рассчитать ту самую идеальную частоту сердечных сокращений, при которой организм гарантированно черпает энергию из жировых запасов, а не "сжигает" мышцы. Зная свой коридор пульса, подросток тренируется с максимальной пользой, а врачи помогают провести точную настройку его метаболизма.

Не только сжигать жир, но и сохранять мышцы

Новый подход к тренировкам — не единственное достоинство метода. Ученые доказали, что для успешного лечения недостаточно просто избавляться от лишней жировой прослойки — важно сохранить скелетную мускулатуру. Потеря мышечной массы ведет к саркопении и новым метаболическим нарушениям.

Исследования, проведенные в Институте детской эндокринологии ЭНЦ, подтвердили: модификация образа жизни, основанная на данных калориметрии и анализе состава тела (мышцы/жир), приводит к достоверному снижению индекса массы тела без потери мышечной ткани.

Более того, в Центре доказали, что стандартные формулы расчета энергозатрат у детей с тяжелой формой ожирения (ИМТ >40 кг/кв. м) дают недопустимо большую погрешность. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы сделать непрямую калориметрию "золотым стандартом" лечения и включить ее в официальные клинические рекомендации.

Причем тут генетика

Пилотное исследование показало, что у каждого второго ребенка с ранним началом ожирения (до 7 лет) причина кроется в генах. Для некоторых форм моногенного ожирения уже существует патогенетическая терапия. Поэтому раннее тестирование в Лаборатории геномной медицины становится критически важным шагом.

Еще одно направление — применение инновационных препаратов (семаглутид, тирзепатид) для лечения ожирения и диабета второго типа у подростков — сейчас проводится третья — заключительная — стадия клинических исследований. Это открывает перспективы для безопасной медикаментозной терапии в педиатрии.

Наконец, не менее важное направление в борьбе с детским ожирением — профилактика. Эксперты ЭНЦ добились изменений на законодательном уровне. Правила профилактических осмотров детей обновили, поставлена задача начинать бороться с лишними килограммами как можно раньше, не дожидаясь, чтобы проблема росла, как снежный ком. Для этого детей с ожирением берут под диспансерное наблюдение, а результата добиваются, работая не только с маленькими пациентами, но и их родителями.