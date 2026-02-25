В ФМБА сообщили о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака
Три пептидные онковакцины для лечения колоректального рака готовы, их будут вводить пациентам. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева на сессии Форума будущих технологий.
Татьяна Яковлева напомнила, что научными организациями ФМБА России создана пептидная неоонковакцина от колоректального рака, она уже зарегистрирована.
«И уже 400 заявок получили, отбор пациентов производят, и уже три вакцины готовы, и уже будут вводить... К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть», — сообщила первый заместитель руководителя ФМБА, ее цитирует РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в РФ начинается клиническое применение вакцин от меланомы и колоректального рака, разработанных российскими учеными. В частности, разрешена к применению пептидная вакцина "Онкопепт" против колоректального рака. Вакцины предназначены не для профилактики, а для лечения уже развившегося заболевания за счет воздействия на иммунную систему пациента. Причем они создаются персонально для каждого человека на основе генетического профиля его опухоли. Их общая задача — "научить" иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки.