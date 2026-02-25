Определен неочевидный фактор, влияющий на микрофлору кишечника

Регулярные физические нагрузки полезны для здоровья, однако, как показало новое исследование ученых из Университета Эдит Коуэн, значение имеет и интенсивность тренировок. Оказалось, что изменение тренировочной нагрузки влияет на состав микробиома кишечника у спортсменов. Работа опубликована в журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition (JISSN).

© Газета.Ru

Работу провела аспирантка Бронвен Чарлессон, изучавшая, как периоды высокой и низкой нагрузки отражаются на состоянии кишечной микрофлоры. По ее словам, предыдущие исследования уже показывали, что микробиота спортсменов отличается от таковой у людей с обычным уровнем физической активности.

«У спортсменов, как правило, выше разнообразие микробиоты и концентрация короткоцепочечных жирных кислот, а также изменено соотношение отдельных видов бактерий», — отметила Чарлессон.

В новом исследовании оказалось, что именно объем и интенсивность тренировок связаны с измеримыми изменениями показателей микробиома. В периоды высокой нагрузки у спортсменов менялся уровень короткоцепочечных жирных кислот и относительное содержание отдельных бактериальных видов.

Одним из возможных объяснений может быть роль лактата — вещества, концентрация которого в крови повышается при интенсивных упражнениях. Лактат из мышц попадает в кишечник, где перерабатывается бактериями. Это, вероятно, стимулирует рост определенных микроорганизмов и изменяет микробный баланс.

Интересно, что в периоды снижения нагрузки менялся не столько общий объем потребляемых углеводов и клетчатки, сколько качество питания. Во время отдыха спортсмены чаще употребляли переработанные продукты и фастфуд, реже — свежие фрукты и овощи, а также немного чаще употребляли алкоголь. Эти изменения сопровождались сдвигами в составе микробиоты.

Кроме того, в периоды низкой нагрузки ученые зафиксировали замедление транзита пищи по кишечнику, что также могло повлиять на бактериальный состав.

Пока ученые не до конца понимают, как именно микробиом влияет на спортивные результаты. Однако есть данные, что кишечные бактерии могут участвовать в переработке лактата и регуляции кислотно-щелочного баланса, что потенциально влияет на выносливость и восстановление.