Выявлен неочевидный фактор риска рака простаты

Американские исследователи обнаружили частицы пластика в 9 из 10 образцов опухолевой ткани предстательной железы. Причем их концентрация в раковых тканях оказалась в среднем в 2,5 раза выше, чем в соседних доброкачественных участках. Об этом ученые сообщили на конференции American Society of Clinical Oncology.

Рак предстательной железы — самый распространенный онкологический диагноз у мужчин в США. Ученые решили проверить, может ли воздействие микропластика быть связано с его развитием.

Микропластик образуется при разрушении упаковки, косметики и других пластиковых изделий — особенно при нагревании или химической обработке. Частицы могут попадать в организм с пищей и воздухом, а также через кожу. Ранее их уже находили практически во всех органах человека, в крови и даже в плаценте, однако влияние на здоровье остается малоизученным.

В новом исследовании ученые проанализировали ткани 10 пациентов, которым проводили полное удаление предстательной железы. Частицы пластика были выявлены в 90% опухолевых образцов и в 70% доброкачественных. При этом в раковой ткани их оказалось около 40 микрограммов на грамм ткани, тогда как в здоровой — примерно 16 микрограммов.

«Наше пилотное исследование дает важные основания предполагать, что воздействие микропластика может быть фактором риска рака предстательной железы», — заявила руководитель работы Стейси Леб, профессор кафедры урологии и общественного здоровья Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

По ее словам, ранее обсуждалась возможная связь микропластика с сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией, но прямых данных по раку простаты практически не было.

Чтобы исключить загрязнение образцов, исследователи заменили пластиковые инструменты на алюминиевые и хлопковые, а анализ проводили в специальных «чистых комнатах». Ученые оценивали не только количество частиц, но и их химический состав, сосредоточившись на 12 наиболее распространенных типах пластиковых полимеров.

Старший автор работы Витторио Альбергамо отметил, что следующим этапом станет изучение механизмов возможного воздействия микропластика на ткани.