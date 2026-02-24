Как избыток сладкого и жирного в детстве изменяет мозг на всю жизнь

Исследование от ученых из Университетского колледжа Корка (Ирландия) показало: нездоровое питание в раннем возрасте может оставлять долговременный «след» в мозге и менять пищевое поведение на годы вперед. Однако улучшение состояния кишечной микробиоты способно частично нивелировать эти эффекты. Работа опубликована в журнале Nature Communications. Ученые выяснили, что рацион с высоким содержанием жиров и сахара в ранний период жизни вызывает стойкие изменения в механизмах регуляции аппетита. Причем эти нарушения сохраняются даже после отказа от вредной пищи и нормализации массы тела.

Авторы отмечают, что современные дети растут в среде, где калорийные продукты с избытком сахара и жиров доступны повсюду и активно продвигаются. Такая еда становится частью повседневности — от праздников и школьных мероприятий до спортивных событий и поощрений за хорошее поведение.

Новые данные показывают: частое употребление такой еды в детстве формирует устойчивые вкусовые предпочтения и закрепляет модели питания, которые могут сохраняться во взрослом возрасте.

Изменения гипоталамуса

В доклинической модели на мышах исследователи обнаружили, что раннее воздействие рациона из жирного и сладкого приводит к долговременным изменениям пищевого поведения во взрослом возрасте. Эти поведенческие сдвиги были связаны с нарушениями в гипоталамусе — ключевой области мозга, отвечающей за контроль аппетита и энергетический баланс.

По словам первого автора работы Кристины Куэста-Марти, ранние пищевые привычки могут иметь скрытые последствия, которые не всегда проявляются в виде увеличения веса.

В ходе экспериментов, нарушения в нейронных путях, регулирующих питание, сохранялись у животных и во взрослом возрасте, что потенциально повышает риск развития ожирения.

Обратимый эффект

При этом воздействие на микробиоту кишечника помогло смягчить долгосрочные эффекты. Пробиотический штамм Bifidobacterium longum APC1472 значительно улучшал пищевое поведение, вызывая лишь незначительные изменения общего состава микробиома, что указывает на точечный механизм его действия. В отличие от него, комбинация пребиотиков — фрукто- и галактоолигосахаридов (FOS и GOS), содержащихся, например, в луке, чесноке, спарже и бананах, — приводила к более широким изменениям микробиоты.

Руководитель исследования Харриет Шеллекенс подчеркивает: поддержка кишечной микробиоты с раннего возраста может способствовать формированию более здоровых пищевых привычек в дальнейшей жизни.