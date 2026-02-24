Запатентована программа, прогнозирующая возрастное выпадение волос

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) им. академика Вагнера разработали и запатентовали программу, прогнозирующую возрастное выпадение волос - алопецию. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Пермского политеха.

"Заметное выпадение волос - это лишь финальная стадия длительного процесса. Изменения в волосяных луковицах начинаются за 5-10 лет до того, как человек увидит поредение в зеркале. Классический осмотр у врача часто фиксирует проблему, когда она развилась, и часть фолликулов уже сложно восстановить. На сегодняшний день в практике врача-трихолога практически нет инструментов для долгосрочного раннего прогнозирования. Ученые ПГМУ им. академика Вагнера и ПНИПУ создали программу, оценивающую риск возникновения возрастной алопеции. Она не просто диагностирует, а прогнозирует. Программа изучает комплекс факторов, чтобы выявить даже самые ранние предпосылки к проблеме. Если анализ показывает отклонение от здоровой траектории старения, просчитывается индивидуальный риск развития алопеции в будущем", - рассказали в ПНИПУ.

По словам ученых, основу программы составляют данные исследований нормы старения здоровых людей разного возраста - от 21 до 86 лет. Исследователи измерили, как меняются волосы с годами, и выявили темп этих изменений. Однако для точного прогноза необходимо учитывать все факторы: наследственность, образ жизни, сопутствующие заболевания.

"Программа анализирует, насколько индивидуальная динамика состояния волос пациента, в совокупности с его персональными факторами риска, отклоняется от здоровой возрастной траектории. Если она опережает норму - это означает повышенный риск развития возрастной алопеции в будущем. Такой комплексный прогноз можно получить за 5-10 лет до появления очевидных признаков", - сообщил доцент кафедры анатомии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, доктор медицинских наук, врач-невролог Анатолий Баландин.

Анализ по двум блокам

Врач вводит в систему данные по двум ключевым блокам. В первый заносится информация, полученная в беседе с пациентом: возраст, наследственная предрасположенность, индекс курильщика, особенности питания, соблюдение режима сна и бодрствования, наличие сопутствующих хронических заболеваний, а также информация о работе на вредном производстве. Во второй блок записываются лабораторные замеры - врач исследует несколько волос, взятых с разных участков головы с помощью трихоскопа, измеряет ключевые параметры: ширину волосяной луковицы, толщину стержня волоса и оценивает состояние его внутренней защитной оболочки.

"На основе всех введенных данных программа рассчитывает индивидуальный риск. Алгоритм анализирует каждый фактор, присваивая ему определенный "вес", и суммирует баллы. Затем результат пациента сравнивается с научно обоснованными нормами. В итоге система выдает уровень риска", - пояснил доцент кафедры "Вычислительная математика, механика и биомеханика" ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Владислав Никитин.

Как отмечают в Пермском политехе, разработка позволит медицинским центрам расширить спектр своих услуг, добавив функцию превентивной диагностики алопеции. В итоге врач получит точный прогноз, а пациент - понятный план профилактики. На изобретение ученых уже получен патент.