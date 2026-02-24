Родился первый ребенок, зачатый в матке от умершего донора

В Великобритании у женщины с пересаженной от умершего донора маткой родился мальчик. Ребенок — Хьюго Пауэлл весом около 3,1 кг — появился на свет в лондонской больнице Куин Шарлотт и Челси. Это первый случай в стране и один из немногих в мире: до этого подобные роды фиксировались лишь дважды в Европе, сообщает The Guardian.

Отмечается, что мать Грейс Белл, страдала редким генетическим заболеванием — синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера (MRKH), при котором матка недоразвита или отсутствует. В 2024 году ей пересадили матку от женщины, умершей ранее. Чтобы забеременеть, Белл прошла курс экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): до пересадки матки были заморожены семь эмбрионов. После успешного приживления органа врачи имплантировали один из эмбрионов — в результате беременность прошла без осложнений.

После трансплантации у пациентки быстро восстановился менструальный цикл, что свидетельствовало о функциональной приживаемости донорской матки. Врачи отмечают, что подобные пересадки крайне сложны: орган должен быть тщательно подготовлен, а женщине необходимо проходить длительную гормональную терапию и наблюдение для снижения риска отторжения.

Грейс Белл поблагодарила семью донора, отметив, что их самоотверженность позволила ей осуществить мечту — стать матерью. Помимо матки, пять других органов того же донора были пересажены четырем пациентам.

В публикации также сообщается: ранее, в апреле 2025 года, в Великобритании была зафиксирована первая успешная беременность при донорской матке от живой родственницы. 36-летняя женщина выносила ребенка после трансплантации от своей сестры.