У привычного напитка выявили антибактериальные свойства

Ферментированный ройбуш, широко известный как безкофеиновый чай, продемонстрировал антибактериальную активность в лабораторных тестах. К такому выводу пришли исследователи, изучившие химический состав и биологические свойства водного экстракта напитка. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

© Lenta.ru

Ученые предварительно подобрали оптимальные условия заваривания, позволяющие извлечь максимальное количество полифенолов — соединений с антиоксидантными и потенциально защитными свойствами. Наиболее эффективным оказался режим 90 градусов в течение 10 минут. В экстракте выявили 43 метаболита, включая изоориентин, рутин, эскулетин и аспалатин.

В экспериментах экстракт подавлял рост бактерий Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. При этом против ряда других микроорганизмов, включая Escherichia coli и Salmonella Typhimurium, выраженного эффекта не наблюдалось. Минимальные подавляющие концентрации различались в зависимости от штамма.

Авторы отмечают, что результаты расширяют представления о свойствах ройбуша и подтверждают его потенциал как функционального напитка. Однако полученные данные относятся к лабораторным условиям и не означают, что чай может использоваться как средство лечения инфекций.