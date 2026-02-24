Ученые бьют тревогу: ультрамарафоны оказались опасны для здоровья

Учёные бьют тревогу: ультрамарафоны разрушают эритроциты
Американские учёные выяснили, что бег на сверхдлинные дистанции негативно влияет на эритроциты, снижая их способность переносить кислород. При этом чем длиннее забег, тем серьёзнее повреждения.
Исследователи из Университета Колорадо проанализировали состояние крови 23 бегунов после двух забегов разной протяженности – 40 км и 171 км. Оказалось, что после финиша красные кровяные тельца теряют эластичность, что мешает им проникать в мелкие сосуды. На дистанции в 171 км негативные изменения оказались значительно сильнее – передаёт TagilCity.
Ведущий автор исследования Трэвис Немков пояснил, что ультрамарафоны вызывают общее воспаление и повреждают клетки крови сразу двумя способами: механически (из-за перепадов давления) и на молекулярном уровне (из-за окислительного стресса). Это ускоряет старение эритроцитов – пишет Ridlife.ru.
Учёные пока не знают, сколько времени нужно организму на восстановление и к каким долгосрочным последствиям это может привести. Однако неожиданно исследование оказалось полезным для медицины: процессы, разрушающие эритроциты при беге, похожи на те, что происходят при хранении донорской крови. Изучение этих механизмов может помочь продлить срок её хранения.