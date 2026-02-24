Ученые бьют тревогу: ультрамарафоны оказались опасны для здоровья

Американские учёные выяснили, что бег на сверхдлинные дистанции негативно влияет на эритроциты, снижая их способность переносить кислород. При этом чем длиннее забег, тем серьёзнее повреждения.

© Vse42.ru

Исследователи из Университета Колорадо проанализировали состояние крови 23 бегунов после двух забегов разной протяженности – 40 км и 171 км. Оказалось, что после финиша красные кровяные тельца теряют эластичность, что мешает им проникать в мелкие сосуды. На дистанции в 171 км негативные изменения оказались значительно сильнее – передаёт TagilCity.

Ведущий автор исследования Трэвис Немков пояснил, что ультрамарафоны вызывают общее воспаление и повреждают клетки крови сразу двумя способами: механически (из-за перепадов давления) и на молекулярном уровне (из-за окислительного стресса). Это ускоряет старение эритроцитов – пишет Ridlife.ru.

Учёные пока не знают, сколько времени нужно организму на восстановление и к каким долгосрочным последствиям это может привести. Однако неожиданно исследование оказалось полезным для медицины: процессы, разрушающие эритроциты при беге, похожи на те, что происходят при хранении донорской крови. Изучение этих механизмов может помочь продлить срок её хранения.