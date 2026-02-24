Названа пищевая привычка, повышающая риск депрессии

Люди, которые регулярно досаливают готовые блюда за столом, могут чаще сталкиваться с симптомами депрессии и большим депрессивным расстройством. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Nutritional Neuroscience (NN).

Депрессия остается одной из ведущих причин снижения качества и продолжительности жизни. При этом влияние отдельных повседневных пищевых привычек на риск расстройств настроения изучено не полностью. Авторы работы решили проверить, связана ли частота добавления соли в уже готовую пищу с выраженностью депрессивных симптомов.

Команда под руководством Мин Чена из Народной больницы провинции Гуандун проанализировала данные более 15 тыс. взрослых, участвовавших в американском Национальном обследовании здоровья и питания (2007–2018 годы). Участники указывали, как часто они добавляют соль в еду (без учета соли при приготовлении), и проходили опросник PHQ-9 — стандартный инструмент скрининга депрессии.

Анализ показал устойчивую зависимость: чем чаще человек досаливал пищу, тем выше был его суммарный балл по шкале депрессии. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола, дохода, образования, курения и хронических заболеваний.

Чтобы проверить, может ли речь идти о причинной связи, исследователи применили метод менделевской рандомизации. Они использовали данные британской базы UK Biobank и выделили генетические варианты, связанные с врожденной склонностью к более высокому потреблению соли. Затем эти маркеры сопоставили с крупными генетическими исследованиями депрессии.

Результаты подтвердили первоначальные выводы: генетическая предрасположенность к более частому добавлению соли была связана с повышением риска депрессивных симптомов на 11%, а депрессивного расстройства — на 28%.

По мнению авторов, возможный механизм может быть связан с нарушением работы гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси — системы, регулирующей стрессовую реакцию через гормон кортизол. Избыточное потребление натрия также способствует воспалению и окислительному стрессу, которые могут повреждать структуры мозга, участвующие в регуляции эмоций.