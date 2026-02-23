Правда ли, что красное мясо повышает риск развития диабета

Употребление большого количества красного мяса опасно для здоровья. Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале питания, у людей, регулярно включающих в рацион говядину, свинину и мясные продукты промышленной переработки, риск развития диабета почти в полтора раза выше, чем у тех, кто предпочитает другие источники белка.

В эксперименте приняли участие более 34 тысяч человек. Их разделили в зависимости от объёма потребления мяса. Выяснилось, что у 20% самых активных мясоедов вероятность столкнуться с диабетом оказалась на 49% выше по сравнению с теми, кто ел меньше всего мяса.

Причём опасность исходила от любых видов красного мяса: как от переработанных продуктов (колбасы, ветчина, сосиски), так и от свежей свинины или говядины. Каждая дополнительная порция в день повышала шансы на развитие болезни в среднем на 16%.

Между тем замена красного мяса на другие продукты давала обратный эффект. Наибольшее снижение риска наблюдалось при переходе на растительные источники белка: орехи и семечки, бобовые (фасоль, нут, чечевица), соевые продукты (тофу, соевое молоко).

Чуть меньшую, но всё же заметную пользу приносила замена мяса на птицу, молочные продукты или цельнозерновые.