Ученые научились управлять сюжетом сна

Исследователи из США доказали, что могут влиять на сновидения человека и даже подкидывать ему задания, которые мозг продолжает решать во сне. Ученых из Северо-Западного университета интересовало, помогают ли сны справляться с реальными задачами. Исследование опубликовали в журнале Neuroscience of Consciousness.

Чтобы это проверить, они позвали 20 добровольцев. Участники пришли в лабораторию за пару часов до сна, где им дали решать головоломки. На каждую задачку отвели по три минуты. И самое главное — на время решения каждой включали свою уникальную мелодию, озвучивая название задания. Участники корпели над задачками, пока у каждого из них не осталось по четыре нерешенных.

Потом их отправили спать. Но видеть сны пришлось под присмотром приборов. Как только датчики показывали, что человек вошел в фазу быстрого сна (ту самую, когда мы видим сны), исследователи включали саундтреки к двум из четырех нерешенных головоломок. Идея была простая: музыка напомнит мозгу о задаче, и, может быть, во сне придет решение. И это сработало. Три четверти участников видели сны, так или иначе связанные с этими головоломками. Но главное, задачки, которые «подсунули» спящим, решились наутро или чуть позже в 42% случаев.

Но самое интересное — это сами сны. Один участник, сам того не осознавая, во сне попросил какого-то персонажа помочь ему решить головоломку. И персонаж помогал. Другому добровольцу включили мелодию, связанную с задачкой про деревья. Он проснулся от того, что ему снилось, будто он гуляет по лесу. А третьему дали головоломку про джунгли, и он проснулся с мыслью о ней, потому что во сне ловил рыбу в джунглях.

Эти истории подтвердили: сновидения можно направлять. Звуки из реальности вплетаются в сюжеты, и спящий начинает «думать» в нужном направлении.

Конечно, ученые признают: работа пока не идеальна. Возможно, люди решали задачи не во сне, а уже после пробуждения, когда мозг доваривал информацию. В будущем исследователи хотят проверять решения сразу, как только человек открыл глаза. Следующий шаг — не только головоломки. Ученые планируют изучить, как сны помогают справляться с эмоциями, учат нас чему-то новому и вообще влияют на творчество.