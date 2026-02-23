Какой симптом СДВГ у взрослых оказался признаком снижения памяти

Ученые из Виргинского политехнического института установили, что невнимательность у взрослых может указывать на повышенный риск ухудшения памяти и обработки информации в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Attention Disorders (JAD).

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) традиционно ассоциируется с детским возрастом, однако его проявления нередко сохраняются и в зрелые годы. При этом когнитивные особенности пожилых людей с такими симптомами изучены недостаточно: исследования обычно сосредоточены либо на детях, либо на деменции.

Чтобы заполнить пробел в знаниях, ученые проанализировали данные крупного американского проекта Health and Retirement Study, включающего людей старше 50 лет. В выборку вошли около 1300 человек в возрасте от 55 до 84 лет. Участники заполнили шкалу самооценки симптомов СДВГ и прошли серию когнитивных тестов.

Наиболее выраженная связь была выявлена между невнимательностью и снижением результатов в заданиях на рабочую память и эпизодическую память. Люди с более высокими показателями невнимательности хуже справлялись с тестами на счет и реже правильно воспроизводили список слов сразу после предъявления. Это указывало на трудности с концентрацией и кодированием новой информации.

Статистический анализ показал, что эта связь сохраняется во всех возрастных группах — от 55 до 84 лет. Иными словами, влияние невнимательности на когнитивные функции оказалось одинаково выраженным как у людей среднего возраста, так и у самых пожилых участников.

Связь гиперактивности и импульсивности с когнитивными показателями была менее устойчивой и в итоговой модели не достигла статистической значимости. Авторы делают вывод, что именно невнимательность может быть ключевым фактором когнитивных трудностей у пожилых людей с симптомами СДВГ.

