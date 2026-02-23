Выяснено, для чего полезно голодание перед сном

Ученые из Северо-Западного университета выяснили, что продление ночного периода голодания всего на несколько часов может улучшить показатели сердечно-сосудистой системы и обмена веществ у людей с избыточным весом. Результаты исследования опубликованы в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology (ATVB).

© Газета.Ru

В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточным весом или ожирением. Участников разделили на две группы: одна продлевала ночной период без еды минимум на три часа в течение 7,5 недели, вторая придерживалась обычного режима питания и служила контрольной.

По сравнению с контрольной группой у участников, которые дольше воздерживались от еды перед сном, отмечалось более выраженное ночное снижение диастолического артериального давления.

Также улучшились вторичные показатели — утренняя переносимость глюкозы, ночная частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и уровень кортизола. При этом значимых изменений чувствительности к инсулину выявлено не было.

Авторы отмечают, что во время сна организм естественным образом находится в состоянии голодания. Продление этого периода, синхронизированное с биологическими ритмами, может способствовать лучшей координации работы сердца, обмена веществ и сна.

По мнению исследователей, такой подход может быть особенно полезен для людей с повышенным риском кардиометаболических заболеваний, однако для подтверждения долгосрочного эффекта необходимы более масштабные исследования.

Ранее ученые установили, что у атлетов с инвалидностью внутри сердца появляются ложные сухожилия.