Ученые выяснили, почему женщины дольше страдают от хронической боли

Ученые из Мичиганского государственного университета установили, что хроническая боль у женщин может длиться дольше из-за пониженной активности иммунных клеток, подавляющих болевые сигналы. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology (SciIm).

Исследователи выяснили, что подтип моноцитов — клеток иммунной системы — вырабатывает противовоспалительную молекулу интерлейкин-10 (IL-10), которая снижает передачу болевых импульсов нейронами. У мужчин такие клетки оказались значительно активнее, что ученые связывают с более высоким уровнем тестостерона.

В норме болевые рецепторы активируются при травме или сильном раздражителе. Однако при хронической боли они могут срабатывать даже без явной причины. Новые данные показывают, что важную роль играет не только запуск боли, но и способность организма вовремя ее «погасить».

С помощью многомерной спектральной проточной цитометрии команда установила, что моноциты напрямую взаимодействуют с нейронами, влияя на интенсивность сигнала. В экспериментах на мышах блокировка мужских половых гормонов снижала активность клеток, вырабатывающих IL-10, и ослабляла обезболивающий эффект. Результаты подтвердились в серии независимых тестов.

По мнению авторов, открытие меняет представления о природе хронической боли и объясняет, почему женщины чаще сталкиваются с ее длительным течением. В дальнейшем ученые планируют изучить возможность создания препаратов, стимулирующих выработку IL-10, чтобы не просто блокировать боль, а ускорять ее естественное угасание.

