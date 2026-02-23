Исследователи нашли новый способ снизить воспаление

Учёные из Ноттингемского университета опубликовали результаты исследования эффективности синбиотика, который состоит из пробиотиков и пребиотиков. Они пришли к выводу, что такой продукт уменьшает воспаление сильнее популярных добавок, таких как омега‑3 и инулин.

В исследовании приняли участие четыре группы добровольцев. Первая группа (33 человека) ежедневно получала по 500 мг рыбьего жира, вторая (31 участник) — по 20 г инулина, третья (20 человек) — «супер‑смузи»: 170 мл ферментированного кефира с добавлением 10 г клетчатки. Контрольную группу составили 20 человек, не принимавших никаких добавок.

Через шесть недель учёные измеряли концентрации 92 воспалительных белков. По итогам синбиотик продемонстрировал кардинально лучшие показатели: снижение воспаления в среднем было на 75% эффективнее, чем при приёме одной лишь клетчатки, и примерно в 2,5 раза эффективнее по сравнению с омега‑3.

Ученые отметили, что пребиотики «кормят» полезные бактерии, благодаря чему пробиотики лучше выживают и размножаются, что и объясняет усиленный эффект комбинации.

