Ученые представили новую схему лечения рака головы и шеи

Исследователи из Чикагского университета представили новый комбинированный подход к лечению плоскоклеточной карциномы головы и шеи, не связанной с вирусом папилломы человека. В работе применили сочетание иммунотерапии, химиотерапии и химиолучевой терапии.

Как отметили ученые, из‑за скудной симптоматики опухоль нередко выявляют на III–IV стадиях, когда традиционные методы — операции и химиолучевая терапия — дают ограниченный эффект и существенно ухудшают речь и глотание.

«Ингибиторы контрольных точек изменили подход к лечению рецидивов и метастазов, улучшив выживаемость, но их роль в достижении полного излечения оставалась ограниченной», — отмечает ведущий автор исследования, д.м.н., доцент кафедры медицины Ари Розенберг.

В пилотном исследовании участвовали 36 пациентов с локально запущенной формой заболевания. Они прошли три цикла неоадъювантной химиотерапии в сочетании с ниволумабом, затем химиолучевую терапию. По итогам лечения у 19 из 36 пациентов (53%) зафиксирована глубокая ответная реакция опухоли. Также сообщается о повышении показателей выживаемости и о снижении частоты тяжёлых токсических реакций по сравнению с историческими данными для стандартных схем.