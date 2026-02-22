В РФ тестируют предсерийный образец ультразвукового хирургического комплекса

Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) разработали предсерийный образец ультразвукового медицинского прибора для применения в хирургии и эндопротезировании. Образец направлен на тестирование в медучреждения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"В ТГУ завершена разработка предсерийного образца ультразвукового хирургического комплекса для проведения операций эндопротезирования и артропластики. Оборудование создано по заказу компании ООО "Медтэк" (Москва). <…> Обновленный образец направлен на вторую серию тестов в медицинские учреждения", - сообщили в университете.

По информации вуза, аппарат позволяет разрезать костные ткани, очищать костные каналы от полимерных цементов и биологических тканей, а также удалять компоненты эндопротезов. За счет высокочастотных колебаний насадок воздействие локализуется строго в зоне контакта инструмента с тканью. Это минимизирует повреждение окружающих областей, снижает кровопотерю и ускоряет послеоперационное восстановление пациентов.

Более 80% компонентов системы производятся в России, при этом 90% из них - в ТГУ. Работа над прибором, предназначенным для сокращения сроков хирургических операций при эндопротезировании и реабилитации после них, велась в Передовой инженерной школе "Гибридные и комбинированные технологии" (ПИШ "ГибридТех") ТГУ с 2024 года.

"[По итогам первичных тестов] прибор показал высокую эффективность и является доступным отечественным аналогом зарубежных решений", - привели в университете слова доктора медицинских наук Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Владимира Соколовского.

После этапа опытной эксплуатации разработчики усовершенствовали инструмент. Теперь комплекс включает два унифицированных ручных устройства с пьезокерамическими колебательными системами и набор из шести титановых насадок для обработки костных и мягких тканей. После тестирования прибора планируется его регистрация в качестве медицинского изделия в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения. Серийное производство планируется организовать на площадке инновационно-технологического парка ТГУ. Ежегодный выпуск уже в 2026 году составит до 10 комплексов и 120 тыс. сменных насадок, сообщили в университете.