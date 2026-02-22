Правда ли, что человек наследует интеллект от матери

Врач-генетик Александр Резник в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, от кого из родителей человек наследует умственные способности на самом деле. По его словам, в основе лежит сложное взаимодействие генов — включение одних, выключение других. Огромную роль играет и среда обитания — уровень питания, взаимодействие с окружением, стрессовые факторы, то есть то, в какой среде человек растёт и развивается.

© Чемпионат.com

«Что мы знаем наверняка — интеллект действительно наследуемый компонент. Но наследственность не определяет его на 100%. И то, какой этот компонент, в каком именно соотношении он приходит от отца или от матери, какие гены отца и матери активируются или подавляются, навскидку не скажешь», — сказал эксперт.

При этом более 50% интеллектуального потенциала развивается под влиянием внешних факторов, таких как образование, социальное окружение и личностный рост ребёнка.