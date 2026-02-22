Созданный в России препарат от оспы обезьян передали Минздраву

Разработчики передали Минздраву созданный Новосибирским институтом органической химии (НИОХ) СО РАН с центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" первый отечественный препарат от оспы "НИОХ-14". Решение о применении лекарства, эффективного также против оспы обезьян, будет принимать министерство, сообщила ТАСС директор института Елена Багрянская.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Ленинградской области выявлены два новых случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Еще три случая были выявлены до этого в Подмосковье, двое из трех заболевших уже выписаны из больниц.

"Мы выпустили партию, мы ее передали в Москву. Она хранится. Этот лекарственный препарат тоже очень хорошо работает против оспы обезьян. Принимает решение [о применении] Минздрав", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что препарат успешно прошел две стадии клинических испытаний.

"НИОХ-14" предназначен для госпитального применения и не предполагается для свободной продажи. По словам Багрянской, в первую очередь, препарат предназначен для помощи тем, кто получил разработанную в центре "Вектор" вакцину от оспы. "С этим лекарственным препаратом все проходит очень легко, и никаких следов нигде на теле не остается", - пояснила она.

Ранее сотрудники НИОХ СО РАН и ГНЦ "Вектор" запатентовали противооспенный препарат. До него в России не выпускали ни одного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний человека. Он показал свою эффективность против оспы обезьян. Один из разработчиков препарата главный научный сотрудник отдела геномных исследований центра "Вектор" Роспотребнадзора Сергей Щелкунов сообщил, что препарат целевым образом воздействует на ортопоксвирусы, он препятствует появлению вирусных частиц вне зараженных клеток и тем самым подавляет развитие вирусной инфекции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, симптомами которого являются лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и сыпь в виде пятен с последующим образованием пузырьков, при вскрытии которых образуются язвы. Вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, также распространение возможно путем передачи от человека человеку. При легком течении болезнь проходит сама и длится от двух до трех недель.