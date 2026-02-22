Российские ученые удешевили терапию для пациентов с раком желудка

В Клинике факультетской хирургии №2 Сеченовского Университета оптимизировали метод внутрибрюшной аэрозольной химиотерапии под давлением (PIPAC). Хирурги заменили дорогостоящий инжектор для распыления препарата на модифицированный картриджный пистолет. Новое устройство стоит в разы дешевле и, по словам разработчиков, обеспечивает более равномерное орошение брюшины химиопрепаратом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Метод PIPAC применяется при перитонеальном канцероматозе — распространенном поражении брюшины, при котором метастазы распространяются по ее поверхности и затрагивают внутренние органы. Чаще всего такая терапия используется у пациентов с III–IV стадиями рака желудка.

Суть процедуры заключается в распылении химиопрепарата в виде мелкодисперсного аэрозоля внутри брюшной полости. За счет давления и формы подачи лекарство лучше проникает в опухолевые очаги. При этом используется примерно 10% дозы от стандартной системной химиотерапии, что снижает риск выраженных побочных эффектов. Метод позволяет уменьшить распространение метастазов и снизить объем асцита — патологического скопления жидкости в брюшной полости.

Для выполнения PIPAC-терапии обычно требуется специализированный высокотехнологичный инжектор стоимостью до одного миллиона рублей. Он не всегда доступен медицинским учреждениям.

«Чтобы ни клиницисты, ни пациенты не зависели от поставок и высокой стоимости оборудования, сотрудники кафедры факультетской хирургии №2 им. Г.И. Лукомского решили заменить инжектор на модифицированный картриджный пистолет. Новый девайс прошел предварительную апробацию на лабораторных животных. Клинические результаты не отличались от тех, которые мы получали с использованием оригинального устройства», — рассказала директор клиники, профессор Татьяна Хоробрых.

По ее словам, устройство уже запатентовано, а его применение проводится по специальным протоколам. PIPAC-терапия используется не только как метод паллиативной помощи для улучшения качества жизни, но и как этап подготовки к операции — для уменьшения объема опухоли перед хирургическим вмешательством.

«Перитонеальный канцероматоз значительно ухудшает прогноз. Внутрибрюшная аэрозольная химиотерапия зачастую остается единственным способом помочь самым тяжелым пациентам. Снижение себестоимости оборудования и локализация его производства сделают метод более доступным, в том числе в регионах», — подчеркнула профессор Хоробрых.

По мнению специалистов, удешевление технологии может расширить ее применение за пределами федеральных центров и повысить доступность современной онкологической помощи.

